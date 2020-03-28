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الكويت.. إحالة مواطن للنيابة فور خروجه من "الحجر الصحي"

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مواطن من العائدين على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا – فرانكفورت إلى الكويت ، وتضمن المقطع إساءة للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت "الداخلية" أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير وبثّ مقطع الفيديو، لافتة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ قامت بتحرير محضر تحريات بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور خروجه من الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. إحالة مواطن للنيابة فور خروجه من "الحجر الصحي"
سبق

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مواطن من العائدين على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا – فرانكفورت إلى الكويت ، وتضمن المقطع إساءة للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت "الداخلية" أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير وبثّ مقطع الفيديو، لافتة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ قامت بتحرير محضر تحريات بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور خروجه من الحجر الصحي.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:23 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:45 PM

الكويت.. إحالة مواطن للنيابة فور خروجه من "الحجر الصحي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,114

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مواطن من العائدين على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا – فرانكفورت إلى الكويت ، وتضمن المقطع إساءة للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت "الداخلية" أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير وبثّ مقطع الفيديو، لافتة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ قامت بتحرير محضر تحريات بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور خروجه من الحجر الصحي.

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