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"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

الكويت تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد يصل إلى 66,529

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 626 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66,529 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ626 تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين و213 حالة لغير الكويتيين.

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 626 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66,529 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ626 تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين و213 حالة لغير الكويتيين.

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
04:05 PM

الكويت تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد يصل إلى 66,529

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 626 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66,529 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ626 تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين و213 حالة لغير الكويتيين.

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.

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