النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير شرطة "العرضيات" إلى رتبة "مقدم"

‫قلد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي بن أحمد الصالحي، بمكتبه، ‫السبت، مدير شرطة محافظة ‫العرضيات، محمد بن علي الشمراني، رتبته الجديدة "مقدم"، ‫بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "الشمراني" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، متعهدًا أن تكون الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأداء واجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير شرطة "العرضيات" إلى رتبة "مقدم"
سبق

‫قلد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي بن أحمد الصالحي، بمكتبه، ‫السبت، مدير شرطة محافظة ‫العرضيات، محمد بن علي الشمراني، رتبته الجديدة "مقدم"، ‫بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "الشمراني" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، متعهدًا أن تكون الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأداء واجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
04:46 PM

مدير شرطة "العرضيات" إلى رتبة "مقدم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
300

‫قلد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي بن أحمد الصالحي، بمكتبه، ‫السبت، مدير شرطة محافظة ‫العرضيات، محمد بن علي الشمراني، رتبته الجديدة "مقدم"، ‫بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "الشمراني" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، متعهدًا أن تكون الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأداء واجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,288
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,122
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة