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تمديد تكليف ” عسيري ” مديراً لصحة عسير

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

فيما رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير - حفظه الله -، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

كما عبر "عسيري "عن اعتزازه بهذه الثقة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مقدماً شكره وتقديره على دعمه ومتابعته.

وكان "العسيري " قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في منطقة عسير منذ تكليفه من أهمها تصدر صحة عسير العديد من مؤشرات الأداء على مستوى المملكة وكان آخرها حصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في تقرير عيادات تطمن، وإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية والتطويرية المختلفة، والنجاح في تقليص قوائم الانتظار ، وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم العديد المستشفيات في المحافظات بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة.

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تمديد تكليف ” عسيري ” مديراً لصحة عسير
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

فيما رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير - حفظه الله -، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

كما عبر "عسيري "عن اعتزازه بهذه الثقة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مقدماً شكره وتقديره على دعمه ومتابعته.

وكان "العسيري " قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في منطقة عسير منذ تكليفه من أهمها تصدر صحة عسير العديد من مؤشرات الأداء على مستوى المملكة وكان آخرها حصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في تقرير عيادات تطمن، وإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية والتطويرية المختلفة، والنجاح في تقليص قوائم الانتظار ، وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم العديد المستشفيات في المحافظات بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:26 PM

تمديد تكليف ” عسيري ” مديراً لصحة عسير

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بندر آل عوض - عسير
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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

فيما رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير - حفظه الله -، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

كما عبر "عسيري "عن اعتزازه بهذه الثقة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مقدماً شكره وتقديره على دعمه ومتابعته.

وكان "العسيري " قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في منطقة عسير منذ تكليفه من أهمها تصدر صحة عسير العديد من مؤشرات الأداء على مستوى المملكة وكان آخرها حصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في تقرير عيادات تطمن، وإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية والتطويرية المختلفة، والنجاح في تقليص قوائم الانتظار ، وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم العديد المستشفيات في المحافظات بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة.

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