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بدء وقف ترخيص الخدمة لمحطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات الأسعار

في إطار جهود تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين ومواكبة المراجعات الدورية

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019م، بتكثيف حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه "RON 95/RON 91" إضافة إلى الديزل والكيروسين.

ووجّهت الوزارة في وقت سابق، جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسة للترخيص لمحطات الوقود، لافتة إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت الوزارة قد عَمَّمتْ سابقاً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمّنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة، في مداخل محطات الوقود، تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكلّ نوع من أنواع الوقود المقدّمة في المحطة، وضرورة أن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة، وفي حال عدم وجود شاشات الأسعار بالمحطات، فإن الوزارة تدعو الجميع إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر (940).

وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات الوقود شاشات عرض إلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء وقف ترخيص الخدمة لمحطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات الأسعار
سبق

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019م، بتكثيف حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه "RON 95/RON 91" إضافة إلى الديزل والكيروسين.

ووجّهت الوزارة في وقت سابق، جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسة للترخيص لمحطات الوقود، لافتة إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت الوزارة قد عَمَّمتْ سابقاً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمّنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة، في مداخل محطات الوقود، تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكلّ نوع من أنواع الوقود المقدّمة في المحطة، وضرورة أن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة، وفي حال عدم وجود شاشات الأسعار بالمحطات، فإن الوزارة تدعو الجميع إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر (940).

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
01:39 PM

بدء وقف ترخيص الخدمة لمحطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات الأسعار

في إطار جهود تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين ومواكبة المراجعات الدورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019م، بتكثيف حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه "RON 95/RON 91" إضافة إلى الديزل والكيروسين.

ووجّهت الوزارة في وقت سابق، جميع الأمانات والبلديات بمناطق المملكة ومحافظاتها، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسة للترخيص لمحطات الوقود، لافتة إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت الوزارة قد عَمَّمتْ سابقاً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمّنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة، في مداخل محطات الوقود، تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكلّ نوع من أنواع الوقود المقدّمة في المحطة، وضرورة أن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة، وفي حال عدم وجود شاشات الأسعار بالمحطات، فإن الوزارة تدعو الجميع إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر (940).

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