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قائد أمن طرق المدينة يقلد "الحربي" رتبة "عقيد"

قلَّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد تركي بن نايف المقهوي، محمد بنيان العمري الحربي، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الحربي"عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، متعهدًا ببذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.

أمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة

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قائد أمن طرق المدينة يقلد "الحربي" رتبة "عقيد"
سبق

قلَّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد تركي بن نايف المقهوي، محمد بنيان العمري الحربي، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الحربي"عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، متعهدًا ببذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
04:35 PM

قائد أمن طرق المدينة يقلد "الحربي" رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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قلَّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد تركي بن نايف المقهوي، محمد بنيان العمري الحربي، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الحربي"عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، متعهدًا ببذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.

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