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حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

في قيصرية ناجحة أجريت بـ"حراء العام" بعد حمل ساقط منذ 3 سنوات

شهد مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ولادة سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عامًا؛ حيث أنجبت ثلاثة توائم "ذكران وأنثى"؛ علمًا بأن هذا الحمل هو الثاني لها بعد 3 سنوات؛ حيث أسقطت في الحمل الأول.

وأوضحت استشارية النساء والولادة بمستشفى حراء، الدكتورة صايمة قريشي، أن الأم دخلت إلى الطوارئ في حالة ولادة مبكرة في الشهر الثامن، ووضعت توائمها الثلاثة في عملية قيصرية تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات والحمد لله.

وذكرت استشارية حديثي الولادة والأطفال بمستشفى حراء، الدكتورة أمل حسني، أن أوزان المواليد ما بين (2.400) كيلو جرام و(2.600) كيلو جرام؛ حيث كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وبفضل الله تحسنت حالتهم؛ حيث تم العلاج بواسطة الأوكسجين والتغذية الوريدية، بالإضافة إلى التغذية بالحليب، وتعتبر حالتهم الآن مستقرة بفضل الله، ومتوقع خروجهم خلال أسبوع ولله الحمد.

ونصحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمستشفى حراء، سارة خياط، بأنه يجب البدء بالرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل وفي الحالات الخاصة يتم البدء بالرضاعة متى ما سمح الطبيب المختص بذلك لاحتواء حليب الأم على كميات متوازنة من العناصر الغذائية التي تفيد الطفل والأجسام المضادة التي ستعزز جهاز المناعة لديه.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى حراء، الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن المستشفى بفضل من الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة قادر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة؛ وذلك من خلال توفر الأجهزة الطبية الحديثة والطاقم الطبي القادر على التعامل مع مثل هذه الحالات، وتقدم بالشكر للفريق الطبي المعالج، متمنيًا للمواليد الخروج وهم في أتم الصحة والعافية بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لهم.

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حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"
سبق

شهد مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ولادة سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عامًا؛ حيث أنجبت ثلاثة توائم "ذكران وأنثى"؛ علمًا بأن هذا الحمل هو الثاني لها بعد 3 سنوات؛ حيث أسقطت في الحمل الأول.

وأوضحت استشارية النساء والولادة بمستشفى حراء، الدكتورة صايمة قريشي، أن الأم دخلت إلى الطوارئ في حالة ولادة مبكرة في الشهر الثامن، ووضعت توائمها الثلاثة في عملية قيصرية تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات والحمد لله.

وذكرت استشارية حديثي الولادة والأطفال بمستشفى حراء، الدكتورة أمل حسني، أن أوزان المواليد ما بين (2.400) كيلو جرام و(2.600) كيلو جرام؛ حيث كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وبفضل الله تحسنت حالتهم؛ حيث تم العلاج بواسطة الأوكسجين والتغذية الوريدية، بالإضافة إلى التغذية بالحليب، وتعتبر حالتهم الآن مستقرة بفضل الله، ومتوقع خروجهم خلال أسبوع ولله الحمد.

ونصحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمستشفى حراء، سارة خياط، بأنه يجب البدء بالرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل وفي الحالات الخاصة يتم البدء بالرضاعة متى ما سمح الطبيب المختص بذلك لاحتواء حليب الأم على كميات متوازنة من العناصر الغذائية التي تفيد الطفل والأجسام المضادة التي ستعزز جهاز المناعة لديه.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى حراء، الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن المستشفى بفضل من الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة قادر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة؛ وذلك من خلال توفر الأجهزة الطبية الحديثة والطاقم الطبي القادر على التعامل مع مثل هذه الحالات، وتقدم بالشكر للفريق الطبي المعالج، متمنيًا للمواليد الخروج وهم في أتم الصحة والعافية بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لهم.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:52 PM

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

في قيصرية ناجحة أجريت بـ"حراء العام" بعد حمل ساقط منذ 3 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهد مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ولادة سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عامًا؛ حيث أنجبت ثلاثة توائم "ذكران وأنثى"؛ علمًا بأن هذا الحمل هو الثاني لها بعد 3 سنوات؛ حيث أسقطت في الحمل الأول.

وأوضحت استشارية النساء والولادة بمستشفى حراء، الدكتورة صايمة قريشي، أن الأم دخلت إلى الطوارئ في حالة ولادة مبكرة في الشهر الثامن، ووضعت توائمها الثلاثة في عملية قيصرية تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات والحمد لله.

وذكرت استشارية حديثي الولادة والأطفال بمستشفى حراء، الدكتورة أمل حسني، أن أوزان المواليد ما بين (2.400) كيلو جرام و(2.600) كيلو جرام؛ حيث كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وبفضل الله تحسنت حالتهم؛ حيث تم العلاج بواسطة الأوكسجين والتغذية الوريدية، بالإضافة إلى التغذية بالحليب، وتعتبر حالتهم الآن مستقرة بفضل الله، ومتوقع خروجهم خلال أسبوع ولله الحمد.

ونصحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمستشفى حراء، سارة خياط، بأنه يجب البدء بالرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل وفي الحالات الخاصة يتم البدء بالرضاعة متى ما سمح الطبيب المختص بذلك لاحتواء حليب الأم على كميات متوازنة من العناصر الغذائية التي تفيد الطفل والأجسام المضادة التي ستعزز جهاز المناعة لديه.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي بمستشفى حراء، الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن المستشفى بفضل من الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة قادر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة؛ وذلك من خلال توفر الأجهزة الطبية الحديثة والطاقم الطبي القادر على التعامل مع مثل هذه الحالات، وتقدم بالشكر للفريق الطبي المعالج، متمنيًا للمواليد الخروج وهم في أتم الصحة والعافية بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لهم.

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