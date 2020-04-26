اغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة محلّين تجاريين (مطعم وبقالة) وصادرت 11 كيلو جرامًا من المأكولات غير الصالحة والمحضّرة منذ24 ساعة سابقة . يأتي ذلك في جولات مسائية استمراراً للجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من نظافة مطابخ إعداد الوجبات باستمرار. كما تُكثّف من جولاتها لمتابعة الاحترازات الوقائية للأنشطة التي تم استثناؤها من الوزارة وتطبيق اللوائح على المخالفين لمنع تفشي ‫فيروس كورونا المستجد .

بلدية المجاردة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 اغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة محلّين تجاريين (مطعم وبقالة) وصادرت 11 كيلو جرامًا من المأكولات غير الصالحة والمحضّرة منذ24 ساعة سابقة .



يأتي ذلك في جولات مسائية استمراراً للجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من نظافة مطابخ إعداد الوجبات باستمرار.



كما تُكثّف من جولاتها لمتابعة الاحترازات الوقائية للأنشطة التي تم استثناؤها من الوزارة وتطبيق اللوائح على المخالفين لمنع تفشي ‫فيروس كورونا المستجد .

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:10 PM

بلدية المجاردة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات صادرت 11 كيلو جرامًا مأكولات غير صالحة وأغلقت محلين





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اغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة محلّين تجاريين (مطعم وبقالة) وصادرت 11 كيلو جرامًا من المأكولات غير الصالحة والمحضّرة منذ24 ساعة سابقة .



يأتي ذلك في جولات مسائية استمراراً للجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من نظافة مطابخ إعداد الوجبات باستمرار.



كما تُكثّف من جولاتها لمتابعة الاحترازات الوقائية للأنشطة التي تم استثناؤها من الوزارة وتطبيق اللوائح على المخالفين لمنع تفشي ‫فيروس كورونا المستجد .