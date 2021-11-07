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طقس الأحد: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات

ضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الشرقية وسواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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طقس الأحد: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:27 AM

طقس الأحد: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات

ضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الشرقية وسواحل البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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