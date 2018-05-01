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أمير الشمالية يستقبل نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أكد أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح، والوفد المرافق.

جرى خلال الاستقبال؛ بحث مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة, ومناقشة تفعيل مشاريع ومؤسسات القطاع الثالث، وتأسيس المؤسسات غير الربحية في المنطقة من خلال مستثمرين من القطاع الخاص، ودعم إنشاء الجمعيات الخيرية والمهنية المتخصصة.

وتطرق إلى تمكين عمل المرأة في سوق العمل، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتشجيع عمل المرأة عن بعد ومن المنزل.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال؛ لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من دعم واهتمام.

وأشار إلى أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة، ببرامج الوزارة وتمكين الشباب والشابات من العمل, واستحداث نشاطات أخرى, متطلعًا إلى أن تكون منطقة الحدود الشمالية أنموذجًا ناجحًا؛ لتطبيق مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ من خلال إعداد خطة زمنية مشتركة؛ لتنفيذ المبادرات والأعمال بعقد اجتماع ربع سنوي؛ لمتابعة سير الأعمال والتقييم والتطوير.

وشدد الأمير فيصل بن خالد، على أهمية البناء المؤسسي لفرع وزارة بالمنطقة، وتأهيل وتمكين الموظفين والتوعية برؤية 2030، وبرامجها التنفيذية، ومبادرات الوزارة ومؤشرات القياس.

من جهتها أعربت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن شكرها وتقديرها لما يحظى به فرع الوزارة من اهتمام وعناية من أمير منطقة الحدود الشمالية، ودعمه المتميز لبرامج ومبادرات الوزارة كافة.

وأكدت أن اللقاء محفّزًا لاستمرار عمليات التطوير؛ للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية في المنطقة، انطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم أمير المنطقة، في نهاية الاستقبال، درعًا تذكاريًا لنائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

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أمير الشمالية يستقبل نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح، والوفد المرافق.

جرى خلال الاستقبال؛ بحث مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة, ومناقشة تفعيل مشاريع ومؤسسات القطاع الثالث، وتأسيس المؤسسات غير الربحية في المنطقة من خلال مستثمرين من القطاع الخاص، ودعم إنشاء الجمعيات الخيرية والمهنية المتخصصة.

وتطرق إلى تمكين عمل المرأة في سوق العمل، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتشجيع عمل المرأة عن بعد ومن المنزل.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال؛ لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من دعم واهتمام.

وأشار إلى أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة، ببرامج الوزارة وتمكين الشباب والشابات من العمل, واستحداث نشاطات أخرى, متطلعًا إلى أن تكون منطقة الحدود الشمالية أنموذجًا ناجحًا؛ لتطبيق مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ من خلال إعداد خطة زمنية مشتركة؛ لتنفيذ المبادرات والأعمال بعقد اجتماع ربع سنوي؛ لمتابعة سير الأعمال والتقييم والتطوير.

وشدد الأمير فيصل بن خالد، على أهمية البناء المؤسسي لفرع وزارة بالمنطقة، وتأهيل وتمكين الموظفين والتوعية برؤية 2030، وبرامجها التنفيذية، ومبادرات الوزارة ومؤشرات القياس.

من جهتها أعربت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن شكرها وتقديرها لما يحظى به فرع الوزارة من اهتمام وعناية من أمير منطقة الحدود الشمالية، ودعمه المتميز لبرامج ومبادرات الوزارة كافة.

وأكدت أن اللقاء محفّزًا لاستمرار عمليات التطوير؛ للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية في المنطقة، انطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم أمير المنطقة، في نهاية الاستقبال، درعًا تذكاريًا لنائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:35 PM

أمير الشمالية يستقبل نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أكد أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة

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أحمد البراهيم - عرعر
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8,607

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح، والوفد المرافق.

جرى خلال الاستقبال؛ بحث مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة, ومناقشة تفعيل مشاريع ومؤسسات القطاع الثالث، وتأسيس المؤسسات غير الربحية في المنطقة من خلال مستثمرين من القطاع الخاص، ودعم إنشاء الجمعيات الخيرية والمهنية المتخصصة.

وتطرق إلى تمكين عمل المرأة في سوق العمل، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتشجيع عمل المرأة عن بعد ومن المنزل.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال؛ لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من دعم واهتمام.

وأشار إلى أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة، ببرامج الوزارة وتمكين الشباب والشابات من العمل, واستحداث نشاطات أخرى, متطلعًا إلى أن تكون منطقة الحدود الشمالية أنموذجًا ناجحًا؛ لتطبيق مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ من خلال إعداد خطة زمنية مشتركة؛ لتنفيذ المبادرات والأعمال بعقد اجتماع ربع سنوي؛ لمتابعة سير الأعمال والتقييم والتطوير.

وشدد الأمير فيصل بن خالد، على أهمية البناء المؤسسي لفرع وزارة بالمنطقة، وتأهيل وتمكين الموظفين والتوعية برؤية 2030، وبرامجها التنفيذية، ومبادرات الوزارة ومؤشرات القياس.

من جهتها أعربت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن شكرها وتقديرها لما يحظى به فرع الوزارة من اهتمام وعناية من أمير منطقة الحدود الشمالية، ودعمه المتميز لبرامج ومبادرات الوزارة كافة.

وأكدت أن اللقاء محفّزًا لاستمرار عمليات التطوير؛ للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية في المنطقة، انطلاقًا من برنامج التحول الوطني 2020، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم أمير المنطقة، في نهاية الاستقبال، درعًا تذكاريًا لنائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

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