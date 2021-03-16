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ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة

قررت السلطات المغربية أمس تعليق الرحلات الجوية والبحرية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم.

وقررت السلطات المغربية، أمس، تعليق الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم.

وقررت السلطات المغربية، أمس، تعليق الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين؛ لمواجهة فيروس كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:02 PM

ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة

قررت السلطات المغربية أمس تعليق الرحلات الجوية والبحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم.

وقررت السلطات المغربية، أمس، تعليق الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين؛ لمواجهة فيروس كورونا.

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