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فرنسا.. عدد وفيات "كورونا" يتخطى عتبة الـ17 ألفاً

بينها 10643 وفاة في المستشفيات

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا اليوم (الأربعاء) 17 ألفاً، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وبين "سالومون" أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا في فرنسا بلغ 17167 حالة، بينها 10643 وفاة في المستشفيات.

وأشار إلى أن عدد المرضى المصابين في المستشفيات بات أقل بـ513 مقارنة بحصيلة أمس بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا.. عدد وفيات "كورونا" يتخطى عتبة الـ17 ألفاً
سبق

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا اليوم (الأربعاء) 17 ألفاً، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وبين "سالومون" أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا في فرنسا بلغ 17167 حالة، بينها 10643 وفاة في المستشفيات.

وأشار إلى أن عدد المرضى المصابين في المستشفيات بات أقل بـ513 مقارنة بحصيلة أمس بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:14 PM

فرنسا.. عدد وفيات "كورونا" يتخطى عتبة الـ17 ألفاً

بينها 10643 وفاة في المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا اليوم (الأربعاء) 17 ألفاً، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وبين "سالومون" أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا في فرنسا بلغ 17167 حالة، بينها 10643 وفاة في المستشفيات.

وأشار إلى أن عدد المرضى المصابين في المستشفيات بات أقل بـ513 مقارنة بحصيلة أمس بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.

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