جميعها مؤكدة.. إفريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا

تأتي جنوب إفريقيا ومصر والجزائر والمغرب في المقدمة بأعداد المصابين

سجلت الدول الإفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألفاً و182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.

وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصاً في دول القارة الإفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.