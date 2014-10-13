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قرد يتسبّب في هلع وخوف طالبات مدرسة بمكة

أولياء الأمور يطالبون الجهات المختصة بالتدخل

أثار قرد يتسلّق إحدى العمائر المجاورة لمدرسة بنات بمكة المكرمة، الذعر والهلع لدى الطالبات، منذ أسبوع؛ وسط تخوّف أولياء الأمور من أن يتسبب في أذى، مطالبين الجهات المختصة بمباشرة الموقع وإزالة الخطر على وجه السرعة.

وتفصيلاً: وثّق أحد أولياء أمور الطالبات بالمدرسة الـ113 الابتدائية الواقعة في حي "الشوقية" بمكة المكرمة، قردًا يتسلّق عمارة تحت الإنشاء بالقرب من المدرسة، وملاصقة لدار تحفيظ القرآن الكريم بذات الحي.

وقال ولي أمر إحدى الطالبات فيصل البطاطي، لـ"سبق": "منذ أسبوع والقرد لا يزال في هذا المكان بالقرب من المدرسة، يتنقّل من دور إلى دور في مبنى تحت الإنشاء، عن طريق النوافذ المكشوفة؛ ما تسبب ذلك في إصابة الطالبات بالهلع والخوف، خصوصًا أوقات انصرافهنّ من المدرسة".

ولم يستبعد ولي الأمر أن يكون من نوع القرود العدائية، مطالبًا الجهة المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم على وجه السرعة.

مكة المكرمة

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قرد يتسبّب في هلع وخوف طالبات مدرسة بمكة
سبق

أثار قرد يتسلّق إحدى العمائر المجاورة لمدرسة بنات بمكة المكرمة، الذعر والهلع لدى الطالبات، منذ أسبوع؛ وسط تخوّف أولياء الأمور من أن يتسبب في أذى، مطالبين الجهات المختصة بمباشرة الموقع وإزالة الخطر على وجه السرعة.

وتفصيلاً: وثّق أحد أولياء أمور الطالبات بالمدرسة الـ113 الابتدائية الواقعة في حي "الشوقية" بمكة المكرمة، قردًا يتسلّق عمارة تحت الإنشاء بالقرب من المدرسة، وملاصقة لدار تحفيظ القرآن الكريم بذات الحي.

وقال ولي أمر إحدى الطالبات فيصل البطاطي، لـ"سبق": "منذ أسبوع والقرد لا يزال في هذا المكان بالقرب من المدرسة، يتنقّل من دور إلى دور في مبنى تحت الإنشاء، عن طريق النوافذ المكشوفة؛ ما تسبب ذلك في إصابة الطالبات بالهلع والخوف، خصوصًا أوقات انصرافهنّ من المدرسة".

ولم يستبعد ولي الأمر أن يكون من نوع القرود العدائية، مطالبًا الجهة المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم على وجه السرعة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:29 PM

قرد يتسبّب في هلع وخوف طالبات مدرسة بمكة

أولياء الأمور يطالبون الجهات المختصة بالتدخل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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971

أثار قرد يتسلّق إحدى العمائر المجاورة لمدرسة بنات بمكة المكرمة، الذعر والهلع لدى الطالبات، منذ أسبوع؛ وسط تخوّف أولياء الأمور من أن يتسبب في أذى، مطالبين الجهات المختصة بمباشرة الموقع وإزالة الخطر على وجه السرعة.

وتفصيلاً: وثّق أحد أولياء أمور الطالبات بالمدرسة الـ113 الابتدائية الواقعة في حي "الشوقية" بمكة المكرمة، قردًا يتسلّق عمارة تحت الإنشاء بالقرب من المدرسة، وملاصقة لدار تحفيظ القرآن الكريم بذات الحي.

وقال ولي أمر إحدى الطالبات فيصل البطاطي، لـ"سبق": "منذ أسبوع والقرد لا يزال في هذا المكان بالقرب من المدرسة، يتنقّل من دور إلى دور في مبنى تحت الإنشاء، عن طريق النوافذ المكشوفة؛ ما تسبب ذلك في إصابة الطالبات بالهلع والخوف، خصوصًا أوقات انصرافهنّ من المدرسة".

ولم يستبعد ولي الأمر أن يكون من نوع القرود العدائية، مطالبًا الجهة المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم على وجه السرعة.

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