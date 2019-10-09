أحدث ابتكارات "دهانات الجزيرة" تجذب الأنظار في معرض البناء بالرياض

استفسارات الزوّار كثرت حول "ماجنتيك" و"نوتس" وجرى تجريبهما عملياً

شكّلت أحدث تقنيّات وابتكارات "دهانات الجزيرة" ممثلة بمنتجيها الفريدين من نوعهما "ماجنتيك" و"نوتس" محط أنظار زائري جناح الشركة في معرض البناء السعودي 2019 الذي يقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتشارك فيه أكثر من 520 شركة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية، يمثلون 34 دولة.

وتتخطى "دهانات الجزيرة" من خلال طرح منتجيها "ماجنتيك" و"نوتس" المفاهيم والأفكار التقليدية السائدة عن الدهانات والألوان لجهة أدائها أدواراً وظيفية عصرية، تمنح مساحات أوسع للمستهلكين بشتى شرائحهم وفي مختلف مراحلهم العمرية لاستغلال الجدران بصورة مثالية، وتغدو حلولاً تطويرية لا عهد لهم بها في أماكن عيشهم وأماكن عملهم على حدٍ سواء.

ومنتج "الجزيرة ماجنتيك" هو دهان يتمتّع بتقنية المغنطة، التي تجعل الجدار قابلاً للصق أي جسم ممغنط عليه، ليتمكن المستهلك من تثبيت ذكرياته وأولوياته، يطبق داخلياً كطبقة متوسطة قبل الدهانات النهائية في الفصول الدراسية والمكاتب ولوحات الإعلانات وغرف الأطفال وجدران الصور والغرف العائلية والمطابخ، ويمكن طلاء أي دهان مائي من دهانات الجزيرة فوقه بألوان لا حصر لها.

أما منتج "الجزيرة نوتس" فهو دهان لتدوين الأفكار وتسجيلها على الجدران، أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود، يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية، ويناسب بيئة قطاع الأعمال كغرف الاجتماعات والمكاتب وللأماكن المكتظة وجدران المباني وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات ومراكز التدريب ورياض الأطفال والأماكن العامة ومداخل الأبنية.

وقد كثرت الأسئلة والاستفسارات من زائري الجناح وزائراته عن مواصفات كلا المنتجين، اللذين يعدان طفرة في عالم الدهانات والألوان، وقام الكثير من الزوّار والزائرات بتجريبهما بأيديهم، والتطبيق العملي ليتسنى لهم التأكد من خصائصهما وميّزاتهما النوعيّة، وهما متوفران في كافة معارض الشركة المنتشرة على ساحة المملكة والدول التي تصدّر إليها منتجاتها.

وشملت معروضات "دهانات الجزيرة" في جناحها بالمعرض الدهانات الإنشائية، ودهانات العزل المائي والحراري وحماية خزانات مياه الشرب، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، ودهانات الأرضيات، والدهانات المضادة للحريق، ودهانات علامات الطرق، ودهانات الأعمال الفنية، والمنتجات الإسمنتية الجاهزة، مركّزة على نحو 50 منتجاً من مجموع منتجاتها التي تزيد عن 400 منتج، تعكس مدى تنوّع منتجاتها، واحترافيتها، وتوفيرها خيارات كثيرة تلبي احتياجات ورغبات كافة القطاعات المهتمة بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديمها حلولاً إنشائية ولونية متعددة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبد الله بن سعود الرميح الاستمرار في توفير متطلبات العملاء واحتياجاتهم، وتقديم الحلول المناسبة لهم في ميدان الإنشاء والبناء، باعتبارهم البوصلة الحقيقية التي تحدد توجهات الشركة ومسار أعمالها، مضيفاً: " نتصوّر بأننا استطعنا ملامسة تطلعات قطاع المشاريع والأعمال والقطاع المنزلي في هذا المضمار، لاسيما وأننا لمسنا ارتفاع نسبة من لديهم معرفة بمدى تطوّر منتجاتنا وجودتها العالية".

ولفت "الرميح" إلى تزايد الوعي لدى المستهلك بأهمية اختيار الدهانات عالية الجودة, وأكد أن "دهانات الجزيرة" ملتزمة بتطبيق متطلبات الجودة وتقديم أفضل المنتجات وفق المعايير الدولية تعزيزاً لرضى العملاء، مشيراً إلى أن سوق البناء والتشييد سيكون أكثر تنظيماً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وفي ظل قيادتها الحكيمة التي تعمل على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.



