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"آل الشيخ" يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية لجائحة كورونا لأسبوع إضافي

تلبية لطلبات الباحثين من مختلف دول العالم الواردة عبر منصات وزارة الشؤون الإسلامية

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم على تمديد مدة استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفرادًا وجهات)، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط: https://bit.ly/3a97CZj.

وتأتي موافقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تمديد الفترة؛ لتزايد طلبات المشاركة من قِبل باحثين من مختلف دول العالم تقدموا عبر منصات الوزارة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم بحوثهم الشرعية العلمية المتعلقة بجائحة كورونا، وتلبية لطلباتهم تم تمديد الفترة حتى تاريخ: 7/ 9 / 1441هـ .

فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعات (افتراضية) برئاسة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، للاطلاع على البحوث الواردة استشعارًا بأهمية تأصيل الرأي الشرعي تجاه جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية لجائحة كورونا لأسبوع إضافي
سبق

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم على تمديد مدة استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفرادًا وجهات)، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط: https://bit.ly/3a97CZj.

وتأتي موافقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تمديد الفترة؛ لتزايد طلبات المشاركة من قِبل باحثين من مختلف دول العالم تقدموا عبر منصات الوزارة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم بحوثهم الشرعية العلمية المتعلقة بجائحة كورونا، وتلبية لطلباتهم تم تمديد الفترة حتى تاريخ: 7/ 9 / 1441هـ .

فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعات (افتراضية) برئاسة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، للاطلاع على البحوث الواردة استشعارًا بأهمية تأصيل الرأي الشرعي تجاه جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:20 AM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:44 AM

"آل الشيخ" يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية لجائحة كورونا لأسبوع إضافي

تلبية لطلبات الباحثين من مختلف دول العالم الواردة عبر منصات وزارة الشؤون الإسلامية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
3,266

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم على تمديد مدة استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفرادًا وجهات)، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط: https://bit.ly/3a97CZj.

وتأتي موافقة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تمديد الفترة؛ لتزايد طلبات المشاركة من قِبل باحثين من مختلف دول العالم تقدموا عبر منصات الوزارة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم بحوثهم الشرعية العلمية المتعلقة بجائحة كورونا، وتلبية لطلباتهم تم تمديد الفترة حتى تاريخ: 7/ 9 / 1441هـ .

فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعات (افتراضية) برئاسة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، للاطلاع على البحوث الواردة استشعارًا بأهمية تأصيل الرأي الشرعي تجاه جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.

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