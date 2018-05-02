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"المنبر اليمني" في عددها الجديد: مليشيا الحوثي ترتكب "العيب الأسود"

أكدت أنها تجاوزت كل الأعراف باعتداءاتها على النساء وانتهاك الحرمات

كشف العدد الجديد من مجلة المنبر اليمني الشهرية الصادر عن المنبر اليمني للدراسات والإعلام (شهر شعبان 1439هـ) عن أن اعتداءات مليشيات الحوثي الإيرانية تجاوزت كل الأعراف باعتداءاتها على النساء، وانتهاك حرمات المنازل.

وسلط تقرير، نشرته المجلة، الضوء على جوانب متعددة من الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، كالاختطافات والقتل والترويع وتوجيه الإهانات والشتائم والتهديدات، وقتل ذويهن أمامهن، إلى جانب أنواع أخرى من الانتهاكات كتسليح مجاميع نسائية، ونشرهن، واستخدامهن في القمع والترويع للآمنين.. وتوصف تلك المجاميع النسائية المسلحة بـ"الزينبيات".

وناقش العدد ذاته الحركة التنموية المتنامية في محافظة مأرب، والفرص الاستثمارية فيها، التي تنعم بالأمنوتوافر فرص العمل بدعم ومساعدة التحالف العربي بقيادة السعودية. وأبرزت في صفحتها الأولى (الغلاف) صورة معبرة لأحد أحياء وشوارع مدينة مأرب المنارة التي تعكس صورة الحياة الحديثة والاستقرار تحت عنوان (مأرب بعد التحرير.. تنمية تغسل غبار الحرب).

وسلطت المجلة الضوء على حركة الإعمار والتنمية في مأرب، وتناولت القفزة السكانية الهائلة في غضون ثلاث سنوات من بداية الحرب؛ إذ تضاعف عدد السكان ليصبحأكثر من مليونَي نسمة بعد أن كان لا يتجاوز في كل مديريات المحافظة 300 ألف نسمة قبل الانقلاب الحوثي، إضافة لإمكانات مأرب الاستثمارية في كل المجالات الزراعية والصناعات التحويلية وغيرها، علاوة على أنها صارت قِبلة النازحين والمشردين والمستثمرين والتجار والمثقفين والناشطين؛ لتوافر الأمن، وتوافر فرص العمل، وشروط العيش الكريم الذي بات مفقودًا في معظم مدن وحواضر اليمن التي تعرضت لغبن مليشيات الحوثي الإيرانية.

واحتفت المجلة بمرور عام على صدورها بشكل منتظم، ونشرت شهادات وتهاني وزراء وقادة عسكريين ومثقفين وإعلاميين بهذه المناسبة. وكرس رئيس التحرير كلمته لهذا العدد التي حملت عنوان "الشمعة الأولى" للحديث عن هذه المناسبة، مبينًا أن المجلة صدر عددها الأول في إبريل 2017م مؤكدًا أنه مهما تعددت المنتجات الثقافية، ومهما تطورت وتغيرت، فإن الكلمة المطبوعة المتمثلة في الكتاب، أو في المجلة الورقية، أو الصحيفة المطبوعة، تظل ذاكرة التاريخ، وذاكرة المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عن الكلمة المطبوعة، بالرغم من تعاظم الدور الذي تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحوي العدد تقارير واستطلاعات ومقالات لامست الهم اليمني في مختلف المجالات السياسية والتعليمية وغيرها.

وتميز العدد بإخراج بديع، تزينه الألوان والصور المعبرة من قلب الحدث، إضافة إلى الأنفوجرافيك كوسيلة إيضاح غاية في الأهمية.

وتصدر المجلة كل شهر، وتوزع في جميع المحافظات المحررة، وتحظى بانتشار واسع لدى الأوساط اليمنية الشعبية والرسمية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنبر اليمني" في عددها الجديد: مليشيا الحوثي ترتكب "العيب الأسود"
سبق

كشف العدد الجديد من مجلة المنبر اليمني الشهرية الصادر عن المنبر اليمني للدراسات والإعلام (شهر شعبان 1439هـ) عن أن اعتداءات مليشيات الحوثي الإيرانية تجاوزت كل الأعراف باعتداءاتها على النساء، وانتهاك حرمات المنازل.

وسلط تقرير، نشرته المجلة، الضوء على جوانب متعددة من الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، كالاختطافات والقتل والترويع وتوجيه الإهانات والشتائم والتهديدات، وقتل ذويهن أمامهن، إلى جانب أنواع أخرى من الانتهاكات كتسليح مجاميع نسائية، ونشرهن، واستخدامهن في القمع والترويع للآمنين.. وتوصف تلك المجاميع النسائية المسلحة بـ"الزينبيات".

وناقش العدد ذاته الحركة التنموية المتنامية في محافظة مأرب، والفرص الاستثمارية فيها، التي تنعم بالأمنوتوافر فرص العمل بدعم ومساعدة التحالف العربي بقيادة السعودية. وأبرزت في صفحتها الأولى (الغلاف) صورة معبرة لأحد أحياء وشوارع مدينة مأرب المنارة التي تعكس صورة الحياة الحديثة والاستقرار تحت عنوان (مأرب بعد التحرير.. تنمية تغسل غبار الحرب).

وسلطت المجلة الضوء على حركة الإعمار والتنمية في مأرب، وتناولت القفزة السكانية الهائلة في غضون ثلاث سنوات من بداية الحرب؛ إذ تضاعف عدد السكان ليصبحأكثر من مليونَي نسمة بعد أن كان لا يتجاوز في كل مديريات المحافظة 300 ألف نسمة قبل الانقلاب الحوثي، إضافة لإمكانات مأرب الاستثمارية في كل المجالات الزراعية والصناعات التحويلية وغيرها، علاوة على أنها صارت قِبلة النازحين والمشردين والمستثمرين والتجار والمثقفين والناشطين؛ لتوافر الأمن، وتوافر فرص العمل، وشروط العيش الكريم الذي بات مفقودًا في معظم مدن وحواضر اليمن التي تعرضت لغبن مليشيات الحوثي الإيرانية.

واحتفت المجلة بمرور عام على صدورها بشكل منتظم، ونشرت شهادات وتهاني وزراء وقادة عسكريين ومثقفين وإعلاميين بهذه المناسبة. وكرس رئيس التحرير كلمته لهذا العدد التي حملت عنوان "الشمعة الأولى" للحديث عن هذه المناسبة، مبينًا أن المجلة صدر عددها الأول في إبريل 2017م مؤكدًا أنه مهما تعددت المنتجات الثقافية، ومهما تطورت وتغيرت، فإن الكلمة المطبوعة المتمثلة في الكتاب، أو في المجلة الورقية، أو الصحيفة المطبوعة، تظل ذاكرة التاريخ، وذاكرة المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عن الكلمة المطبوعة، بالرغم من تعاظم الدور الذي تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحوي العدد تقارير واستطلاعات ومقالات لامست الهم اليمني في مختلف المجالات السياسية والتعليمية وغيرها.

وتميز العدد بإخراج بديع، تزينه الألوان والصور المعبرة من قلب الحدث، إضافة إلى الأنفوجرافيك كوسيلة إيضاح غاية في الأهمية.

وتصدر المجلة كل شهر، وتوزع في جميع المحافظات المحررة، وتحظى بانتشار واسع لدى الأوساط اليمنية الشعبية والرسمية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:37 PM

"المنبر اليمني" في عددها الجديد: مليشيا الحوثي ترتكب "العيب الأسود"

أكدت أنها تجاوزت كل الأعراف باعتداءاتها على النساء وانتهاك الحرمات

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بدر الجبل - الرياض
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كشف العدد الجديد من مجلة المنبر اليمني الشهرية الصادر عن المنبر اليمني للدراسات والإعلام (شهر شعبان 1439هـ) عن أن اعتداءات مليشيات الحوثي الإيرانية تجاوزت كل الأعراف باعتداءاتها على النساء، وانتهاك حرمات المنازل.

وسلط تقرير، نشرته المجلة، الضوء على جوانب متعددة من الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، كالاختطافات والقتل والترويع وتوجيه الإهانات والشتائم والتهديدات، وقتل ذويهن أمامهن، إلى جانب أنواع أخرى من الانتهاكات كتسليح مجاميع نسائية، ونشرهن، واستخدامهن في القمع والترويع للآمنين.. وتوصف تلك المجاميع النسائية المسلحة بـ"الزينبيات".

وناقش العدد ذاته الحركة التنموية المتنامية في محافظة مأرب، والفرص الاستثمارية فيها، التي تنعم بالأمنوتوافر فرص العمل بدعم ومساعدة التحالف العربي بقيادة السعودية. وأبرزت في صفحتها الأولى (الغلاف) صورة معبرة لأحد أحياء وشوارع مدينة مأرب المنارة التي تعكس صورة الحياة الحديثة والاستقرار تحت عنوان (مأرب بعد التحرير.. تنمية تغسل غبار الحرب).

وسلطت المجلة الضوء على حركة الإعمار والتنمية في مأرب، وتناولت القفزة السكانية الهائلة في غضون ثلاث سنوات من بداية الحرب؛ إذ تضاعف عدد السكان ليصبحأكثر من مليونَي نسمة بعد أن كان لا يتجاوز في كل مديريات المحافظة 300 ألف نسمة قبل الانقلاب الحوثي، إضافة لإمكانات مأرب الاستثمارية في كل المجالات الزراعية والصناعات التحويلية وغيرها، علاوة على أنها صارت قِبلة النازحين والمشردين والمستثمرين والتجار والمثقفين والناشطين؛ لتوافر الأمن، وتوافر فرص العمل، وشروط العيش الكريم الذي بات مفقودًا في معظم مدن وحواضر اليمن التي تعرضت لغبن مليشيات الحوثي الإيرانية.

واحتفت المجلة بمرور عام على صدورها بشكل منتظم، ونشرت شهادات وتهاني وزراء وقادة عسكريين ومثقفين وإعلاميين بهذه المناسبة. وكرس رئيس التحرير كلمته لهذا العدد التي حملت عنوان "الشمعة الأولى" للحديث عن هذه المناسبة، مبينًا أن المجلة صدر عددها الأول في إبريل 2017م مؤكدًا أنه مهما تعددت المنتجات الثقافية، ومهما تطورت وتغيرت، فإن الكلمة المطبوعة المتمثلة في الكتاب، أو في المجلة الورقية، أو الصحيفة المطبوعة، تظل ذاكرة التاريخ، وذاكرة المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عن الكلمة المطبوعة، بالرغم من تعاظم الدور الذي تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحوي العدد تقارير واستطلاعات ومقالات لامست الهم اليمني في مختلف المجالات السياسية والتعليمية وغيرها.

وتميز العدد بإخراج بديع، تزينه الألوان والصور المعبرة من قلب الحدث، إضافة إلى الأنفوجرافيك كوسيلة إيضاح غاية في الأهمية.

وتصدر المجلة كل شهر، وتوزع في جميع المحافظات المحررة، وتحظى بانتشار واسع لدى الأوساط اليمنية الشعبية والرسمية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

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