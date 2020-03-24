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"بعيداً عن الترهات".. "ترامب" يدعو إلى خطة لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"

حذر من أضرار المفاوضات الطويلة المدى

دعا الرئيس دونالد ترامب الكونغرس الأميركي إلى تبني خطة الانعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، محذراً من أضرار المفاوضات الطويلة المدى بين الجمهوريين والديموقراطيين على العمال الأميركيين.

وفي إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديموقراطية، قال "ترامب": "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

واعتبر أنه "كلما طال الوقت، ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. وسوف يعاني عمالنا".

يشارك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديموقراطيون وممثلو البيت الأبيض منذ يوم الجمعة الماضي، في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة انعاش عملاقة يمكن أن تحشد نحو 2000 مليار دولار، في حين يخشى من أن يكون أول اقتصاد عالمي قد دخل بالفعل فترة ركود.

وكان من المقرر التصويت مبدئياً على الخطة أمس، ولكن علقت الجلسة حتى الساعة 10 صباح اليوم (2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، ولم يحدد موعد للتصويت بعد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بعيداً عن الترهات".. "ترامب" يدعو إلى خطة لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"
سبق

دعا الرئيس دونالد ترامب الكونغرس الأميركي إلى تبني خطة الانعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، محذراً من أضرار المفاوضات الطويلة المدى بين الجمهوريين والديموقراطيين على العمال الأميركيين.

وفي إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديموقراطية، قال "ترامب": "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

واعتبر أنه "كلما طال الوقت، ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. وسوف يعاني عمالنا".

يشارك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديموقراطيون وممثلو البيت الأبيض منذ يوم الجمعة الماضي، في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة انعاش عملاقة يمكن أن تحشد نحو 2000 مليار دولار، في حين يخشى من أن يكون أول اقتصاد عالمي قد دخل بالفعل فترة ركود.

وكان من المقرر التصويت مبدئياً على الخطة أمس، ولكن علقت الجلسة حتى الساعة 10 صباح اليوم (2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، ولم يحدد موعد للتصويت بعد.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:37 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:19 PM

"بعيداً عن الترهات".. "ترامب" يدعو إلى خطة لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"

حذر من أضرار المفاوضات الطويلة المدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس دونالد ترامب الكونغرس الأميركي إلى تبني خطة الانعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، محذراً من أضرار المفاوضات الطويلة المدى بين الجمهوريين والديموقراطيين على العمال الأميركيين.

وفي إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديموقراطية، قال "ترامب": "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

واعتبر أنه "كلما طال الوقت، ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. وسوف يعاني عمالنا".

يشارك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديموقراطيون وممثلو البيت الأبيض منذ يوم الجمعة الماضي، في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة انعاش عملاقة يمكن أن تحشد نحو 2000 مليار دولار، في حين يخشى من أن يكون أول اقتصاد عالمي قد دخل بالفعل فترة ركود.

وكان من المقرر التصويت مبدئياً على الخطة أمس، ولكن علقت الجلسة حتى الساعة 10 صباح اليوم (2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، ولم يحدد موعد للتصويت بعد.

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