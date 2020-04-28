ينبغي الحذر منها.. 6 علامات مبكرة لحالة صحية مميتة!

أعراض دقيقة يمكن أن يعانيها الشباب أو كبار السن

تعد نوبات القلب حالة طوارئ طبية خطيرة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة؛ ما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب بشكل خطير ويمكن أن يكون مميتاً.

ما أعراض النوبة القلبية التي يجب الانتباه إليها؟

حسب موقع "روسيا اليوم"، يقول طبيب القلب معين عبدالله؛ مدير مركز أمراض الشريان التاجي في مستشفى كليفلاند كلينك بأمريكا، إن التعرف على الأعراض يمكن أن يُنقذ الحياة.

ولكن في حين أن معظم النوبات القلبية مفاجئة ولا لبس فيها، فقد يحدث بعضها بشكل تدريجي.

ويسرد الدكتور عبدالله 6 علامات إنذار مبكرة شائعة للنوبة القلبية:

• ضغط أو ضيق في الصدر (بدلاً من الألم).

• ألم في الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر.

• تعرق بارد.

• ضيق في التنفس.

• الغثيان.

• إرهاق غير عادي.

ويضيف: "يمكن لأي شخص - شاباً كان أو كبيراً في العمر، ذكراً أو أنثى - أن يعاني هذه العلامات الدقيقة، على الرغم من أنها أكثر شيوعاً لدى النساء".

ماذا تفعل إذا اشتبهت في حدوث نوبة قلبية؟

أولاً، ينبغي الاتصال بالإسعاف، وفي أثناء ذلك، تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن مضغ وابتلاع قرص من الأسبرين (300 ملغ) يمكن أن يساعد، طالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية ليست لديه حساسية من الأسبرين.

وتنصح NHS: "يساعد الأسبرين على تخفيف الدم ويحسّن تدفق الدم إلى القلب. وفي المستشفى، يعتمد علاج النوبة القلبية على مدى خطورتها".

وهناك علاجان رئيسان يستخدمان الأدوية لإذابة الجلطات الدموية، والجراحة للمساعدة على استعادة الدم إلى القلب.

الوقاية من النوبة القلبية

هناك عدد من الإجراءات التي يمكن القيام بها لتكون أكثر صحة وتقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقاً لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، وهي:

• تناول الطعام الصحي.

• النشاط البدني.

• الحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد إذا لزم الأمر.

• عدم التدخين.

• السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

• التحكم في مستويات الكوليسترول.

• التحكم في مستويات السكر في الدم.