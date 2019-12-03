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"تركي بن طلال" يلتقي أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء الشعبي بأبها

قال: لدينا أكثر من 15 سوقًا بالمنطقة سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها الذي ورثته عن الآباء والأجداد؛ لافتًا إلى أن المنطقة فيها أكثر من خمسة عشر سوقا شعبيًّا رئيسيًّا تحرص على الاهتمام والعناية بها وتطويرها؛ كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة.

وأشار الأمير تركي إلى أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تُمَيزها عن غيرها من الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها؛ حيث التقى بهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي.

وأوضح الأمير تركي خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق، وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، واستمع لآراء أصحاب المحلات ومقترحاتهم.

ووجّه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، وبحث الموضوع للخروج بحلول توافقية عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية وفق ما تَضَمّنته استراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.

تركي بن طلال الأسواق الشعبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يلتقي أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء الشعبي بأبها
سبق

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها الذي ورثته عن الآباء والأجداد؛ لافتًا إلى أن المنطقة فيها أكثر من خمسة عشر سوقا شعبيًّا رئيسيًّا تحرص على الاهتمام والعناية بها وتطويرها؛ كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة.

وأشار الأمير تركي إلى أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تُمَيزها عن غيرها من الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها؛ حيث التقى بهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي.

وأوضح الأمير تركي خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق، وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، واستمع لآراء أصحاب المحلات ومقترحاتهم.

ووجّه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، وبحث الموضوع للخروج بحلول توافقية عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية وفق ما تَضَمّنته استراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:25 AM

"تركي بن طلال" يلتقي أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء الشعبي بأبها

قال: لدينا أكثر من 15 سوقًا بالمنطقة سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها الذي ورثته عن الآباء والأجداد؛ لافتًا إلى أن المنطقة فيها أكثر من خمسة عشر سوقا شعبيًّا رئيسيًّا تحرص على الاهتمام والعناية بها وتطويرها؛ كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة.

وأشار الأمير تركي إلى أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تُمَيزها عن غيرها من الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها؛ حيث التقى بهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي.

وأوضح الأمير تركي خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق، وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، واستمع لآراء أصحاب المحلات ومقترحاتهم.

ووجّه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، وبحث الموضوع للخروج بحلول توافقية عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية وفق ما تَضَمّنته استراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.

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