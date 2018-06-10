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جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020

تصنيف يعتمد على 6 معايير يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات

دخلت جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في تصنيف لعام 2020 / 2021، بحسب ما نشره موقع بريطاني متخصص.

واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسّس" المرتبة الـ 143 في الترتيب، وضمت القائمة أيضاً جامعة سعودية أخرى هي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحتل المركز الـ 186.

وبحسب موقع الشركة البريطانية QS، التي أعدت القائمة، فإن التصنيف يتم بالاعتماد على 6 أسس يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات.

وأفادت "سبوتنيك عربي" بأن هذه المعايير هي سمعة وشهرة الجامعة، إضافة الى سمعة الجامعة بين أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومؤشر الاقتباس من المنشورات العلمية، وحصة الطلاب الأجانب وحصة المعلمين الأجانب.

وكان تصنيف "تايمز هاير إديوكيشن" (Times Higher Education) الذي يعتمد على مؤشرات تختلف عن تصنيف (QS)، قد أعطى الصدارة للجامعات السعودية عربياً في عام 2019، فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاثة الأولى لأهم الجامعات العربية.

وأعطى الصدارة عربياً لجامعة الملك عبدالعزيز، وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن أفضل 5 جامعات عربية، بينما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الرابع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020
سبق

دخلت جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في تصنيف لعام 2020 / 2021، بحسب ما نشره موقع بريطاني متخصص.

واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسّس" المرتبة الـ 143 في الترتيب، وضمت القائمة أيضاً جامعة سعودية أخرى هي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحتل المركز الـ 186.

وبحسب موقع الشركة البريطانية QS، التي أعدت القائمة، فإن التصنيف يتم بالاعتماد على 6 أسس يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات.

وأفادت "سبوتنيك عربي" بأن هذه المعايير هي سمعة وشهرة الجامعة، إضافة الى سمعة الجامعة بين أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومؤشر الاقتباس من المنشورات العلمية، وحصة الطلاب الأجانب وحصة المعلمين الأجانب.

وكان تصنيف "تايمز هاير إديوكيشن" (Times Higher Education) الذي يعتمد على مؤشرات تختلف عن تصنيف (QS)، قد أعطى الصدارة للجامعات السعودية عربياً في عام 2019، فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاثة الأولى لأهم الجامعات العربية.

وأعطى الصدارة عربياً لجامعة الملك عبدالعزيز، وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن أفضل 5 جامعات عربية، بينما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الرابع.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:13 AM

جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020

تصنيف يعتمد على 6 معايير يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخلت جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في تصنيف لعام 2020 / 2021، بحسب ما نشره موقع بريطاني متخصص.

واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسّس" المرتبة الـ 143 في الترتيب، وضمت القائمة أيضاً جامعة سعودية أخرى هي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحتل المركز الـ 186.

وبحسب موقع الشركة البريطانية QS، التي أعدت القائمة، فإن التصنيف يتم بالاعتماد على 6 أسس يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات.

وأفادت "سبوتنيك عربي" بأن هذه المعايير هي سمعة وشهرة الجامعة، إضافة الى سمعة الجامعة بين أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومؤشر الاقتباس من المنشورات العلمية، وحصة الطلاب الأجانب وحصة المعلمين الأجانب.

وكان تصنيف "تايمز هاير إديوكيشن" (Times Higher Education) الذي يعتمد على مؤشرات تختلف عن تصنيف (QS)، قد أعطى الصدارة للجامعات السعودية عربياً في عام 2019، فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاثة الأولى لأهم الجامعات العربية.

وأعطى الصدارة عربياً لجامعة الملك عبدالعزيز، وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن أفضل 5 جامعات عربية، بينما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الرابع.

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