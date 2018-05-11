ووفق وكالة الانباء البحرينة تؤكد وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على كافة المبادرات التي تنجزها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وصالح شعبها.

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضياً بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

البحرين ترحب بمؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه المملكة مطلع يونيو المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضياً بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ووفق وكالة الانباء البحرينة تؤكد وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على كافة المبادرات التي تنجزها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وصالح شعبها.



11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:10 PM

البحرين ترحب بمؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه المملكة مطلع يونيو المقبل ثمنت كافة المبادرات التي تنجزها السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية





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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضياً بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفق وكالة الانباء البحرينة تؤكد وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على كافة المبادرات التي تنجزها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وصالح شعبها.

