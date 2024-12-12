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ميدي.. مصرع مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن

استهدفته مدفعية الجيش الوطني أثناء تحضيره ومجموعة لاجتماع

لَقِيَ مسؤول شؤون الأفراد التابع للمليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، مصرعه بضرب مدفعي لقوات الجيش الوطني جنوب مديرية ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة مقتل المدعو "عبدالله يحيى علي مهدي" مسؤول شؤون أفراد المليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة ميدي، في ضرب مدفعي للجيش الوطني، استهدفته ومجموعة من مقاتلي المليشيا الحوثية، أثناء تحضيرهم لاجتماع جنوب مديرية ميدي.

وعبدالله مهدي هو من أبناء مديرية المحابشة التابعة لمحافظة حجة، ويأتي مقتله بعد ثلاثة أيام من مقتل القيادي الحوثي يحيى عبده مطهر جحاف في ذات الجبهة.

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ميدي.. مصرع مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن
سبق

لَقِيَ مسؤول شؤون الأفراد التابع للمليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، مصرعه بضرب مدفعي لقوات الجيش الوطني جنوب مديرية ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة مقتل المدعو "عبدالله يحيى علي مهدي" مسؤول شؤون أفراد المليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة ميدي، في ضرب مدفعي للجيش الوطني، استهدفته ومجموعة من مقاتلي المليشيا الحوثية، أثناء تحضيرهم لاجتماع جنوب مديرية ميدي.

وعبدالله مهدي هو من أبناء مديرية المحابشة التابعة لمحافظة حجة، ويأتي مقتله بعد ثلاثة أيام من مقتل القيادي الحوثي يحيى عبده مطهر جحاف في ذات الجبهة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
10:50 AM

ميدي.. مصرع مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن

استهدفته مدفعية الجيش الوطني أثناء تحضيره ومجموعة لاجتماع

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
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لَقِيَ مسؤول شؤون الأفراد التابع للمليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، مصرعه بضرب مدفعي لقوات الجيش الوطني جنوب مديرية ميدي.

وأكدت مصادر عسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة مقتل المدعو "عبدالله يحيى علي مهدي" مسؤول شؤون أفراد المليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة ميدي، في ضرب مدفعي للجيش الوطني، استهدفته ومجموعة من مقاتلي المليشيا الحوثية، أثناء تحضيرهم لاجتماع جنوب مديرية ميدي.

وعبدالله مهدي هو من أبناء مديرية المحابشة التابعة لمحافظة حجة، ويأتي مقتله بعد ثلاثة أيام من مقتل القيادي الحوثي يحيى عبده مطهر جحاف في ذات الجبهة.

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