النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلغت 170% من الناتج المحلي .. لبنان يعلق تسديد ديونه الخارجية

أوشك أن يكون الأكثر مديونية في العالم

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وذكر "دياب" في خطاب أذاعه التلفزيون، أن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وبيّن أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

لبنان ديون لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بلغت 170% من الناتج المحلي .. لبنان يعلق تسديد ديونه الخارجية
سبق

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وذكر "دياب" في خطاب أذاعه التلفزيون، أن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وبيّن أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
09:10 PM

بلغت 170% من الناتج المحلي .. لبنان يعلق تسديد ديونه الخارجية

أوشك أن يكون الأكثر مديونية في العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
428

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وذكر "دياب" في خطاب أذاعه التلفزيون، أن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وبيّن أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,196

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة