النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

عبر وساطة يابانية.. إيران تتوسل أمريكا لتخفيف العقوبات

صادرة عن "خامنئي" و"روحاني"

يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون أسرى الوهم الخادع، الذي يصور لهم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلين موقفها من تشديد العقوبات التي فرضتها على طهران بداية من مايو (أيار) الماضي، وأنهم يمكن أن يحرزوا بعض النقاط المرضية في هذا الصدد من مواصلة التوسل إلى واشنطن عبر وسطاء دوليين لتخفيف العقوبات، واستمرارًا لهذا النهج العقيم، نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اليوم (الأربعاء) قولهم: "إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة، مع وصول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران في زيارة تستغرق يومين".

وحول الآمال التي تعلقها إيران على الوساطة اليابانية، أوضح مسؤول إيراني كبير أن "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، ويجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها".

وتكشف المعلومات التي أعلنها التليفزيون الإيراني، حول أن رئيس الوزراء الياباني سيجري محادثات في وقت لاحق مع الرئيس حسن روحاني، ويجتمع غدًا مع المرشد علي خامنئي، عن مقدار التعويل الإيراني الكبير على الوساطة اليابانية، وذلك يلحظ من اهتمام المستويات العليا للنظام الإيراني بها، وصدورها في هذا الإطار عن "خامنئي" و"روحاني".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عبر وساطة يابانية.. إيران تتوسل أمريكا لتخفيف العقوبات
سبق

يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون أسرى الوهم الخادع، الذي يصور لهم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلين موقفها من تشديد العقوبات التي فرضتها على طهران بداية من مايو (أيار) الماضي، وأنهم يمكن أن يحرزوا بعض النقاط المرضية في هذا الصدد من مواصلة التوسل إلى واشنطن عبر وسطاء دوليين لتخفيف العقوبات، واستمرارًا لهذا النهج العقيم، نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اليوم (الأربعاء) قولهم: "إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة، مع وصول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران في زيارة تستغرق يومين".

وحول الآمال التي تعلقها إيران على الوساطة اليابانية، أوضح مسؤول إيراني كبير أن "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، ويجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها".

وتكشف المعلومات التي أعلنها التليفزيون الإيراني، حول أن رئيس الوزراء الياباني سيجري محادثات في وقت لاحق مع الرئيس حسن روحاني، ويجتمع غدًا مع المرشد علي خامنئي، عن مقدار التعويل الإيراني الكبير على الوساطة اليابانية، وذلك يلحظ من اهتمام المستويات العليا للنظام الإيراني بها، وصدورها في هذا الإطار عن "خامنئي" و"روحاني".

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
06:22 PM

عبر وساطة يابانية.. إيران تتوسل أمريكا لتخفيف العقوبات

صادرة عن "خامنئي" و"روحاني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
139

يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون أسرى الوهم الخادع، الذي يصور لهم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلين موقفها من تشديد العقوبات التي فرضتها على طهران بداية من مايو (أيار) الماضي، وأنهم يمكن أن يحرزوا بعض النقاط المرضية في هذا الصدد من مواصلة التوسل إلى واشنطن عبر وسطاء دوليين لتخفيف العقوبات، واستمرارًا لهذا النهج العقيم، نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اليوم (الأربعاء) قولهم: "إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة، مع وصول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران في زيارة تستغرق يومين".

وحول الآمال التي تعلقها إيران على الوساطة اليابانية، أوضح مسؤول إيراني كبير أن "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، ويجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها".

وتكشف المعلومات التي أعلنها التليفزيون الإيراني، حول أن رئيس الوزراء الياباني سيجري محادثات في وقت لاحق مع الرئيس حسن روحاني، ويجتمع غدًا مع المرشد علي خامنئي، عن مقدار التعويل الإيراني الكبير على الوساطة اليابانية، وذلك يلحظ من اهتمام المستويات العليا للنظام الإيراني بها، وصدورها في هذا الإطار عن "خامنئي" و"روحاني".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,468
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,419
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,239

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة