خلال دقيقتين.. "إلكتروني السياحة" تَمنح تراخيص 9 خدمات

عبر بوابة خدمات إلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تدشين الخدمات الإلكترونية لـ9 تراخيص في الأنشطة السياحية، خلال وقت سريع للغاية، لا يتعدى دقيقتين دون تعاملات ورقية.

وهذه الخدمات هي:

- طلب ترخيص جديد

- إلغاء تراخيص

- نقل تراخيص

- تجديد التراخيص

- نقل الملكية

- تحديث بيانات

- تغيير الاسم التجاري

وبالنسبة للإرشاد السياحي:

- طلب التراخيص

- إلغاء تراخيص

وذلك عبر زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة tlg.scth.gov.sa لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي.