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النمر: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي" عنوان توعوي عن عادة غير صحية أثناء الأكل

أكد أنه تصرُّف غير مستساغ وينقل الكثير من البكتيريا والفيروسات

"أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".. بهذه الجملة المختصرة حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر من عادة غير صحية، هي تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك.

وأوضح النمر أن هذا التصرف غير مستساغ صحيًّا، وينقل الكثير من البكتيريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع.

ووجّه النمر جملة توعوية مختصرة عن سلبية تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".

تناول الأطعمة تقطيع اللحم للآخرين الدكتور خالد النمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النمر: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي" عنوان توعوي عن عادة غير صحية أثناء الأكل
سبق

"أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".. بهذه الجملة المختصرة حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر من عادة غير صحية، هي تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك.

وأوضح النمر أن هذا التصرف غير مستساغ صحيًّا، وينقل الكثير من البكتيريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع.

ووجّه النمر جملة توعوية مختصرة عن سلبية تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:02 AM

النمر: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي" عنوان توعوي عن عادة غير صحية أثناء الأكل

أكد أنه تصرُّف غير مستساغ وينقل الكثير من البكتيريا والفيروسات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
5,771

"أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".. بهذه الجملة المختصرة حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر من عادة غير صحية، هي تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك.

وأوضح النمر أن هذا التصرف غير مستساغ صحيًّا، وينقل الكثير من البكتيريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع.

ووجّه النمر جملة توعوية مختصرة عن سلبية تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك: "أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي".

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