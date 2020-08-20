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سيول وهذا حال المصائف.. "ماطرة" يتوقعها "الحصيني": تستمر أيامًا وهنا مناطقها

قال: حالة تبدأ اليوم أمطارها متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة والحرارة أعلى من معدلاتها

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تشهدها عدد من المناطق تستمر عدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس 1 محرم 1442هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان) خاصة المرتفعات، تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان".

وأضاف: "متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وسيول على أجزاء من المصائف تُسبَق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "متوقع ارتفاع في الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من"2" لـ"4" درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيول وهذا حال المصائف.. "ماطرة" يتوقعها "الحصيني": تستمر أيامًا وهنا مناطقها
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تشهدها عدد من المناطق تستمر عدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس 1 محرم 1442هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان) خاصة المرتفعات، تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان".

وأضاف: "متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وسيول على أجزاء من المصائف تُسبَق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "متوقع ارتفاع في الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من"2" لـ"4" درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:42 AM

سيول وهذا حال المصائف.. "ماطرة" يتوقعها "الحصيني": تستمر أيامًا وهنا مناطقها

قال: حالة تبدأ اليوم أمطارها متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة والحرارة أعلى من معدلاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تشهدها عدد من المناطق تستمر عدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -إن شاء الله- حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس 1 محرم 1442هـ على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان) خاصة المرتفعات، تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان".

وأضاف: "متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وسيول على أجزاء من المصائف تُسبَق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "متوقع ارتفاع في الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من"2" لـ"4" درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف.

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