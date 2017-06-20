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"أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل مبعوثة الحكومة والسفير الإسباني

ناقش معها موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط إيفا مارتينيز يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض ألفارو إيرانزو.

وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والإثنيات، وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.

من جهته، أشاد "العيسى" بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا، وبما يحظى به المسلمون فيها من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

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"أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل مبعوثة الحكومة والسفير الإسباني
سبق

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط إيفا مارتينيز يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض ألفارو إيرانزو.

وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والإثنيات، وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.

من جهته، أشاد "العيسى" بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا، وبما يحظى به المسلمون فيها من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:47 PM

"أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل مبعوثة الحكومة والسفير الإسباني

ناقش معها موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط إيفا مارتينيز يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى الرياض ألفارو إيرانزو.

وتطرق اللقاء إلى موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والإثنيات، وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.

من جهته، أشاد "العيسى" بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا، وبما يحظى به المسلمون فيها من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

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