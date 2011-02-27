النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. محافظ الطائف في زيارة تفقدية لمراكز "قيا وشقصان وكلاخ وسديرة"

أهالي قيا وجهوا الدعوة لأمير المنطقة ونائبه لزيارة المركز

قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم بجولة تفقدية على مركز قيا جنوب شرق المحافظة. واستقبله رئيس المركز قاسي السلمي واطلع على سير العمل، ثم قام بجولة على مستشفى قيا العام وتفقد أقسامه، كما قام بجولة على مركز الكلى.

وقد توجه لمقر المنطقة الصناعية بالجبوب ووقف على مشروعها واستمع إلى شرح من رئيس البلدية المهندس رامي النمري.

إثرَ ذلك اتجه لمقر الساحات الشعبية التابعة للبلدية حيث التقى مشايخ وأهالي قيا وشاهد عرضاً مرئياً عن المركز، كما قدم الأهالي طلباتهم حيث كان من أبرزها طلب رفع المركز إلى محافظة، وفتح كليات للبنين والبنات، كما قدموا طلباً برفع السعة السريرية لمستشفى قيا إلى مئة سرير.

وحملَ مشايخ وأهالي قيا، محافظ الطائف بنقل سلامهم وتحياتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، كما طلبوا توجيه الدعوة لهما بزيارة مركز قيا لما لزيارتيهما من أثرٍ واضح على التنمية والتطوير.

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مراكز "قيا، شقصان، كلاخ، سديرة"، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

وزار المحافظ عدداً من المنومين بمستشفى قيا العام، واطلع على كل ما يقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما التقى "الميموني" خلال الجولة رؤساء وأهالي هذه المراكز، و نقل لهم تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - حفظهما الله - ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك لتوفير الإمكانات والمتطلبات كافة في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بما يحقق رؤية المملكة 2030، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسرٍ وسهولة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي أتاحها النظام للجميع متمنياً من جميع الإدارات تذليل المعوقات كافة في سبيل خدمة المواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. محافظ الطائف في زيارة تفقدية لمراكز "قيا وشقصان وكلاخ وسديرة"
سبق

قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم بجولة تفقدية على مركز قيا جنوب شرق المحافظة. واستقبله رئيس المركز قاسي السلمي واطلع على سير العمل، ثم قام بجولة على مستشفى قيا العام وتفقد أقسامه، كما قام بجولة على مركز الكلى.

وقد توجه لمقر المنطقة الصناعية بالجبوب ووقف على مشروعها واستمع إلى شرح من رئيس البلدية المهندس رامي النمري.

إثرَ ذلك اتجه لمقر الساحات الشعبية التابعة للبلدية حيث التقى مشايخ وأهالي قيا وشاهد عرضاً مرئياً عن المركز، كما قدم الأهالي طلباتهم حيث كان من أبرزها طلب رفع المركز إلى محافظة، وفتح كليات للبنين والبنات، كما قدموا طلباً برفع السعة السريرية لمستشفى قيا إلى مئة سرير.

وحملَ مشايخ وأهالي قيا، محافظ الطائف بنقل سلامهم وتحياتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، كما طلبوا توجيه الدعوة لهما بزيارة مركز قيا لما لزيارتيهما من أثرٍ واضح على التنمية والتطوير.

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مراكز "قيا، شقصان، كلاخ، سديرة"، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

وزار المحافظ عدداً من المنومين بمستشفى قيا العام، واطلع على كل ما يقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما التقى "الميموني" خلال الجولة رؤساء وأهالي هذه المراكز، و نقل لهم تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - حفظهما الله - ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك لتوفير الإمكانات والمتطلبات كافة في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بما يحقق رؤية المملكة 2030، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسرٍ وسهولة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي أتاحها النظام للجميع متمنياً من جميع الإدارات تذليل المعوقات كافة في سبيل خدمة المواطن.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:32 PM

بالصور.. محافظ الطائف في زيارة تفقدية لمراكز "قيا وشقصان وكلاخ وسديرة"

أهالي قيا وجهوا الدعوة لأمير المنطقة ونائبه لزيارة المركز

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
8,473

قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم بجولة تفقدية على مركز قيا جنوب شرق المحافظة. واستقبله رئيس المركز قاسي السلمي واطلع على سير العمل، ثم قام بجولة على مستشفى قيا العام وتفقد أقسامه، كما قام بجولة على مركز الكلى.

وقد توجه لمقر المنطقة الصناعية بالجبوب ووقف على مشروعها واستمع إلى شرح من رئيس البلدية المهندس رامي النمري.

إثرَ ذلك اتجه لمقر الساحات الشعبية التابعة للبلدية حيث التقى مشايخ وأهالي قيا وشاهد عرضاً مرئياً عن المركز، كما قدم الأهالي طلباتهم حيث كان من أبرزها طلب رفع المركز إلى محافظة، وفتح كليات للبنين والبنات، كما قدموا طلباً برفع السعة السريرية لمستشفى قيا إلى مئة سرير.

وحملَ مشايخ وأهالي قيا، محافظ الطائف بنقل سلامهم وتحياتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، كما طلبوا توجيه الدعوة لهما بزيارة مركز قيا لما لزيارتيهما من أثرٍ واضح على التنمية والتطوير.

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مراكز "قيا، شقصان، كلاخ، سديرة"، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

وزار المحافظ عدداً من المنومين بمستشفى قيا العام، واطلع على كل ما يقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما التقى "الميموني" خلال الجولة رؤساء وأهالي هذه المراكز، و نقل لهم تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - حفظهما الله - ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك لتوفير الإمكانات والمتطلبات كافة في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بما يحقق رؤية المملكة 2030، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسرٍ وسهولة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي أتاحها النظام للجميع متمنياً من جميع الإدارات تذليل المعوقات كافة في سبيل خدمة المواطن.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة