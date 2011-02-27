بالصور.. محافظ الطائف في زيارة تفقدية لمراكز "قيا وشقصان وكلاخ وسديرة"

أهالي قيا وجهوا الدعوة لأمير المنطقة ونائبه لزيارة المركز

قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم بجولة تفقدية على مركز قيا جنوب شرق المحافظة. واستقبله رئيس المركز قاسي السلمي واطلع على سير العمل، ثم قام بجولة على مستشفى قيا العام وتفقد أقسامه، كما قام بجولة على مركز الكلى.

وقد توجه لمقر المنطقة الصناعية بالجبوب ووقف على مشروعها واستمع إلى شرح من رئيس البلدية المهندس رامي النمري.

إثرَ ذلك اتجه لمقر الساحات الشعبية التابعة للبلدية حيث التقى مشايخ وأهالي قيا وشاهد عرضاً مرئياً عن المركز، كما قدم الأهالي طلباتهم حيث كان من أبرزها طلب رفع المركز إلى محافظة، وفتح كليات للبنين والبنات، كما قدموا طلباً برفع السعة السريرية لمستشفى قيا إلى مئة سرير.

وحملَ مشايخ وأهالي قيا، محافظ الطائف بنقل سلامهم وتحياتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، كما طلبوا توجيه الدعوة لهما بزيارة مركز قيا لما لزيارتيهما من أثرٍ واضح على التنمية والتطوير.

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مراكز "قيا، شقصان، كلاخ، سديرة"، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

وزار المحافظ عدداً من المنومين بمستشفى قيا العام، واطلع على كل ما يقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما التقى "الميموني" خلال الجولة رؤساء وأهالي هذه المراكز، و نقل لهم تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع - حفظهما الله - ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك لتوفير الإمكانات والمتطلبات كافة في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بما يحقق رؤية المملكة 2030، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسرٍ وسهولة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي أتاحها النظام للجميع متمنياً من جميع الإدارات تذليل المعوقات كافة في سبيل خدمة المواطن.