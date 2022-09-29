النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:18 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
01:48 AM

مكة.. القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
1,523

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,036
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة