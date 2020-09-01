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بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير القادم

في ظل مشكلات حركة السفر العالمية

قال منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلا من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.

مستقبل الاستثمار السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير القادم
سبق

قال منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلا من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
07:49 PM

بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير القادم

في ظل مشكلات حركة السفر العالمية

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محمد البقمي - الرياض
0
628

قال منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلا من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.

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