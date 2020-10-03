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"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سي إن إن": اختبارات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته.. "سلبية"

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اختبارات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته تُظهر نتائج سلبية لفيروس كورونا.

..................................................

شبكة "سي إن إن": هناك مؤشرات مثيرة للقلق.. و"الوضع خطير"

الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي سيقدمّ إحاطة حول صحته خلال ساعة

قالت وسائل إعلام: إن الطبيب الخاص الذي يُشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة، طبقاً لقناة "العربية".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مستشار لـ"ترامب" قوله: إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن "ترامب" يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة "ترامب".

وقال مسؤول بارز في إدارة "ترامب" للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن، لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة "ترامب" أخطر مما لدى قرينته "ميلانيا" التي أصيبت بالوباء أيضاً، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سي إن إن": اختبارات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته.. "سلبية"
سبق

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اختبارات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته تُظهر نتائج سلبية لفيروس كورونا.

..................................................

شبكة "سي إن إن": هناك مؤشرات مثيرة للقلق.. و"الوضع خطير"

الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي سيقدمّ إحاطة حول صحته خلال ساعة

قالت وسائل إعلام: إن الطبيب الخاص الذي يُشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة، طبقاً لقناة "العربية".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مستشار لـ"ترامب" قوله: إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن "ترامب" يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة "ترامب".

وقال مسؤول بارز في إدارة "ترامب" للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن، لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة "ترامب" أخطر مما لدى قرينته "ميلانيا" التي أصيبت بالوباء أيضاً، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
05:25 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
06:13 PM

"سي إن إن": اختبارات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته.. "سلبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اختبارات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته تُظهر نتائج سلبية لفيروس كورونا.

..................................................

شبكة "سي إن إن": هناك مؤشرات مثيرة للقلق.. و"الوضع خطير"

الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي سيقدمّ إحاطة حول صحته خلال ساعة

قالت وسائل إعلام: إن الطبيب الخاص الذي يُشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة، طبقاً لقناة "العربية".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مستشار لـ"ترامب" قوله: إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن "ترامب" يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة "ترامب".

وقال مسؤول بارز في إدارة "ترامب" للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن، لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة "ترامب" أخطر مما لدى قرينته "ميلانيا" التي أصيبت بالوباء أيضاً، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

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