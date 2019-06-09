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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" .. أتربة مُثارة ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهاً من حالة رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل في تبوك: الوجه وأملج وتبوك، وتشمل في مكة المكرّمة: جدة والليث ورابغ، كما تشمل في الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

كما نبّهت منطقة نجران من حالة أتربة مُثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل إلى الحادية عشرة مساءً، وتشمل شرورة ونجران.

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4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" .. أتربة مُثارة ورياح نشطة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهاً من حالة رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل في تبوك: الوجه وأملج وتبوك، وتشمل في مكة المكرّمة: جدة والليث ورابغ، كما تشمل في الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

كما نبّهت منطقة نجران من حالة أتربة مُثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل إلى الحادية عشرة مساءً، وتشمل شرورة ونجران.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:43 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" .. أتربة مُثارة ورياح نشطة

تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: مكة المكرّمة والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهاً من حالة رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل في تبوك: الوجه وأملج وتبوك، وتشمل في مكة المكرّمة: جدة والليث ورابغ، كما تشمل في الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

كما نبّهت منطقة نجران من حالة أتربة مُثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل إلى الحادية عشرة مساءً، وتشمل شرورة ونجران.

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200 مليون

26 ديسمبر
23,423
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31,247
29 مليار ..

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