الجفاف الأشد منذ 1981.. 13 مليون أفريقي يواجهون خطر مجاعة شديدة

يتوزعون على كينيا والصومال وإثيوبيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الثلاثاء)، أن 13 مليون شخص في كينيا، والصومال، وإثيوبيا، يواجهون خطر مجاعة شديدة، فيما يشهد القرن الأفريقي أسوأ جفاف منذ عقود.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن ثلاث سنوات مرت دون فصل أمطار فعلي، والمنطقة تسجل الظروف الأشد جفافًا منذ 1981.

وأضاف أن الجفاف أتى على المحاصيل، وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات بشكل غير طبيعي؛ ما أرغم العائلات المقيمة في الأرياف، والتي تعيش من تربية الحيوانات والزراعة، على هجر منازلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، لفت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد، أن الوضع يتطلب تحركًا إنسانيًا فوريًا؛ لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

وتوزع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية، ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام.