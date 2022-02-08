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الجفاف الأشد منذ 1981.. 13 مليون أفريقي يواجهون خطر مجاعة شديدة

يتوزعون على كينيا والصومال وإثيوبيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الثلاثاء)، أن 13 مليون شخص في كينيا، والصومال، وإثيوبيا، يواجهون خطر مجاعة شديدة، فيما يشهد القرن الأفريقي أسوأ جفاف منذ عقود.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن ثلاث سنوات مرت دون فصل أمطار فعلي، والمنطقة تسجل الظروف الأشد جفافًا منذ 1981.

وأضاف أن الجفاف أتى على المحاصيل، وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات بشكل غير طبيعي؛ ما أرغم العائلات المقيمة في الأرياف، والتي تعيش من تربية الحيوانات والزراعة، على هجر منازلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، لفت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد، أن الوضع يتطلب تحركًا إنسانيًا فوريًا؛ لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

وتوزع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية، ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام.

برنامج الأغذية العالمي

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الجفاف الأشد منذ 1981.. 13 مليون أفريقي يواجهون خطر مجاعة شديدة
سبق

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الثلاثاء)، أن 13 مليون شخص في كينيا، والصومال، وإثيوبيا، يواجهون خطر مجاعة شديدة، فيما يشهد القرن الأفريقي أسوأ جفاف منذ عقود.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن ثلاث سنوات مرت دون فصل أمطار فعلي، والمنطقة تسجل الظروف الأشد جفافًا منذ 1981.

وأضاف أن الجفاف أتى على المحاصيل، وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات بشكل غير طبيعي؛ ما أرغم العائلات المقيمة في الأرياف، والتي تعيش من تربية الحيوانات والزراعة، على هجر منازلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، لفت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد، أن الوضع يتطلب تحركًا إنسانيًا فوريًا؛ لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

وتوزع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية، ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:35 PM

الجفاف الأشد منذ 1981.. 13 مليون أفريقي يواجهون خطر مجاعة شديدة

يتوزعون على كينيا والصومال وإثيوبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الثلاثاء)، أن 13 مليون شخص في كينيا، والصومال، وإثيوبيا، يواجهون خطر مجاعة شديدة، فيما يشهد القرن الأفريقي أسوأ جفاف منذ عقود.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن ثلاث سنوات مرت دون فصل أمطار فعلي، والمنطقة تسجل الظروف الأشد جفافًا منذ 1981.

وأضاف أن الجفاف أتى على المحاصيل، وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات بشكل غير طبيعي؛ ما أرغم العائلات المقيمة في الأرياف، والتي تعيش من تربية الحيوانات والزراعة، على هجر منازلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، لفت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد، أن الوضع يتطلب تحركًا إنسانيًا فوريًا؛ لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

وتوزع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية، ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

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