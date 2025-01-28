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سفارة المملكة في أوغندا.. "قتيل الفيل" ليس سعوديًا وهذا ما حدث

تناقلت وسائل إعلام عديدة الخبر

نفت سفارة المملكة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل أحد المواطنين دهسًا تحت أقدام عدد من الفيلة في إحدى المحميات الطبيعية.

وقد نفى مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا مقتل سعودي تعرّض للدهس حتى الموت من فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.

وأكد عدم دقة ما أثير بهذا الشأن، وأن السائح المذكور ليس مواطنًا سعوديًّا، وفق تأكيد إدارة المحمية في أوغندا.

وكانت صحفية "الجارديان" البريطانية قد نقلت الخبر عن موظفين محليين في المحمية التي شهدت الحادث، وأكدت أنه من جنسية عربية.

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سفارة المملكة في أوغندا.. "قتيل الفيل" ليس سعوديًا وهذا ما حدث
سبق

نفت سفارة المملكة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل أحد المواطنين دهسًا تحت أقدام عدد من الفيلة في إحدى المحميات الطبيعية.

وقد نفى مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا مقتل سعودي تعرّض للدهس حتى الموت من فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.

وأكد عدم دقة ما أثير بهذا الشأن، وأن السائح المذكور ليس مواطنًا سعوديًّا، وفق تأكيد إدارة المحمية في أوغندا.

وكانت صحفية "الجارديان" البريطانية قد نقلت الخبر عن موظفين محليين في المحمية التي شهدت الحادث، وأكدت أنه من جنسية عربية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:23 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:27 AM

سفارة المملكة في أوغندا.. "قتيل الفيل" ليس سعوديًا وهذا ما حدث

تناقلت وسائل إعلام عديدة الخبر

A A A
خالد خليل - الرياض
5
20,923

نفت سفارة المملكة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل أحد المواطنين دهسًا تحت أقدام عدد من الفيلة في إحدى المحميات الطبيعية.

وقد نفى مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا مقتل سعودي تعرّض للدهس حتى الموت من فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.

وأكد عدم دقة ما أثير بهذا الشأن، وأن السائح المذكور ليس مواطنًا سعوديًّا، وفق تأكيد إدارة المحمية في أوغندا.

وكانت صحفية "الجارديان" البريطانية قد نقلت الخبر عن موظفين محليين في المحمية التي شهدت الحادث، وأكدت أنه من جنسية عربية.

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142 مليون ..

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