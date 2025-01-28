سفارة المملكة في أوغندا.. "قتيل الفيل" ليس سعوديًا وهذا ما حدث

تناقلت وسائل إعلام عديدة الخبر

نفت سفارة المملكة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل أحد المواطنين دهسًا تحت أقدام عدد من الفيلة في إحدى المحميات الطبيعية.

وقد نفى مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا مقتل سعودي تعرّض للدهس حتى الموت من فيل أثناء رحلة صيد في حديقة شعبية بأوغندا.

وأكد عدم دقة ما أثير بهذا الشأن، وأن السائح المذكور ليس مواطنًا سعوديًّا، وفق تأكيد إدارة المحمية في أوغندا.

وكانت صحفية "الجارديان" البريطانية قد نقلت الخبر عن موظفين محليين في المحمية التي شهدت الحادث، وأكدت أنه من جنسية عربية.