"خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة تصحح 200 ألف تلاوة حول العالم

عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخصاً جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرت إجازتهم في روايات القرآن الكريم، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الإلكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.