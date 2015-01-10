النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة تصحح 200 ألف تلاوة حول العالم

عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخصاً جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرت إجازتهم في روايات القرآن الكريم، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الإلكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.

جمعية خيركم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة تصحح 200 ألف تلاوة حول العالم
سبق

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخصاً جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرت إجازتهم في روايات القرآن الكريم، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الإلكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.

10 يناير 2020 - 15 جمادى الأول 1441
12:34 AM

"خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة تصحح 200 ألف تلاوة حول العالم

عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
76

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخصاً جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرت إجازتهم في روايات القرآن الكريم، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الإلكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,581
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,832
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,268
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,824

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة