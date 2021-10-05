النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات

"القريني": استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر.

وأشار إلى القبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الأثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر.

وأشار إلى القبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الأثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
03:27 PM

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات

"القريني": استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,350

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات المخدر.

وأشار إلى القبض على المتورطين في ذلك، وهم (26) متهمًا، (17) مواطنا، و(9) مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم (6) من الجنسية الأثيوبية، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة