جدة.. القبض على 4 مواطنين ارتكبوا جرائم نشل وسلب بمركبتين مسروقتين

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين ارتكبوا جرائم جنائية، تمثلت في عمليات نشل وسلب بمواقع مختلفة في محافظة جدة، بمركبتين مسروقتين تم استردادهما، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.