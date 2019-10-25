النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء ذهابه إلى دوامه في الباحة

فارق الحياة داخل المستشفى بعد نقله عبر الفِرق الإسعافية

توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء ذهابه إلى دوامه مساء اليوم. ووقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته البليغة.

من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".

وأضاف: "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".

يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحُسن السيرة والسلوك، والانضباط في عمله، وحُسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.

حادث سير رجل مرور الهلال الأحمر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة منسي الزهراني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء ذهابه إلى دوامه في الباحة
سبق

توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء ذهابه إلى دوامه مساء اليوم. ووقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته البليغة.

من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".

وأضاف: "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".

يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحُسن السيرة والسلوك، والانضباط في عمله، وحُسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
09:22 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:52 AM

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء ذهابه إلى دوامه في الباحة

فارق الحياة داخل المستشفى بعد نقله عبر الفِرق الإسعافية

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
33
25,395

توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء ذهابه إلى دوامه مساء اليوم. ووقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته البليغة.

من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".

وأضاف: "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".

يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحُسن السيرة والسلوك، والانضباط في عمله، وحُسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,083
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,016

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة