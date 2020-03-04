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"الغذاء والدواء" تُغلق 10 منشآت وتتلف 5 أطنان أغذية مخالفة بالشرقية

حملة تفتيش للهيئة شملت 568 منشأة خلال 5 أيام وانتهت بضبط 212

أدّت الجولات التفتيشية التي نفّذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، أخيراً، إلى إغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة وإتلاف نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وشملت الحملة تفتيش 568 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة منها.

وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أوانٍ ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.

الهيئة العامة للغذاء والدواء الشرقية أمانة المنطقة الشرقية الهيئة الملكية بالجبيل

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"الغذاء والدواء" تُغلق 10 منشآت وتتلف 5 أطنان أغذية مخالفة بالشرقية
سبق

أدّت الجولات التفتيشية التي نفّذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، أخيراً، إلى إغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة وإتلاف نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وشملت الحملة تفتيش 568 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة منها.

وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أوانٍ ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:57 PM

"الغذاء والدواء" تُغلق 10 منشآت وتتلف 5 أطنان أغذية مخالفة بالشرقية

حملة تفتيش للهيئة شملت 568 منشأة خلال 5 أيام وانتهت بضبط 212

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدّت الجولات التفتيشية التي نفّذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، أخيراً، إلى إغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة وإتلاف نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وشملت الحملة تفتيش 568 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة منها.

وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أوانٍ ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.

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