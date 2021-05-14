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بيشة.. عدد حالات التعافي من "كورونا" يتجاوز الـ"40" حالة

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في محافظة بيشة منذ بداية الجائحة 41 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة على موقعها الرسمي لرصد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في مدن المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في محافظة بيشة 102 حالة، وعدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 61 حالة، ولم تسجل بيشة أي حالة وفاة ولله الحمد.


بيشة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بيشة.. عدد حالات التعافي من "كورونا" يتجاوز الـ"40" حالة
سبق

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في محافظة بيشة منذ بداية الجائحة 41 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة على موقعها الرسمي لرصد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في مدن المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في محافظة بيشة 102 حالة، وعدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 61 حالة، ولم تسجل بيشة أي حالة وفاة ولله الحمد.


14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:04 AM

بيشة.. عدد حالات التعافي من "كورونا" يتجاوز الـ"40" حالة

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سعود الدعجاني - بيشة
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بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في محافظة بيشة منذ بداية الجائحة 41 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة على موقعها الرسمي لرصد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في مدن المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في محافظة بيشة 102 حالة، وعدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 61 حالة، ولم تسجل بيشة أي حالة وفاة ولله الحمد.


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