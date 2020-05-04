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وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

تمهيدًا لإطلاقه في مدن السعودية كافة عقب نجاح الفترة التجريبية بالرياض

تعقد وزارة العدل الأربعاء المقبل ورشة عمل "عن بُعد" لمأذوني الأنكحة في السعودية، تستهدف خمسة آلاف مأذون. وستعرِّف الورشة المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج تجهيزًا لإطلاقه في مدن السعودية كافة عقب نجاح الفترة التجريبية في الرياض.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة لتوثيق الزواج إلكترونيًّا بالكامل باستخدام جهاز رقمي، يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تحولاً إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، بما يخدم المستفيدين، وييسر تعاملاتهم العدلية.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيًّا في الرياض عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

وزارة العدل مأذوني الأنكحة العقد الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني
سبق

تعقد وزارة العدل الأربعاء المقبل ورشة عمل "عن بُعد" لمأذوني الأنكحة في السعودية، تستهدف خمسة آلاف مأذون. وستعرِّف الورشة المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج تجهيزًا لإطلاقه في مدن السعودية كافة عقب نجاح الفترة التجريبية في الرياض.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة لتوثيق الزواج إلكترونيًّا بالكامل باستخدام جهاز رقمي، يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تحولاً إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، بما يخدم المستفيدين، وييسر تعاملاتهم العدلية.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيًّا في الرياض عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:38 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:18 AM

وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

تمهيدًا لإطلاقه في مدن السعودية كافة عقب نجاح الفترة التجريبية بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد وزارة العدل الأربعاء المقبل ورشة عمل "عن بُعد" لمأذوني الأنكحة في السعودية، تستهدف خمسة آلاف مأذون. وستعرِّف الورشة المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج تجهيزًا لإطلاقه في مدن السعودية كافة عقب نجاح الفترة التجريبية في الرياض.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة لتوثيق الزواج إلكترونيًّا بالكامل باستخدام جهاز رقمي، يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تحولاً إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، بما يخدم المستفيدين، وييسر تعاملاتهم العدلية.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيًّا في الرياض عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

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