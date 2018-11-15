شاهد .. طيار سعودي يلقن الشهادتَيْن لمساعده البرازيلي فوق سماء تبوك

شهد المقطع رواجًا بين رواد التواصل الاجتماعي معلقين بالتكبير والدعاء

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، وثَّقه طيار سعودي، يصف لحظة قيام طيار برازيلي بإشهار إسلامه داخل طائرة تحلق بسماء تبوك.

وتفصيلاً، يظهر الطيار البرازيلي بالفيديو وهو بالطائرة، ويلقنه الشهادتَيْن قائد الطائرة، ويرددها وراءه. وبمجرد انتهائه من ترديدها قاموا بمصافحة بعضهم.

وشهد المقطع رواجًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين سألوا الله للمسلم الجديد الثبات على الدين، معلقين على المقطع بالتكبير والدعاء.