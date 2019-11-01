النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة" تباشر إجراءات التحقيق مع الجناة في واقعة إشهار السلاح

تم تحويل الضحية للكشف الصحي عليه

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا)، وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي "لبن".

وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه، والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل.

كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

كما أكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما شكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود. وأثنى المصدر على تعاون المبلغ عن الجريمة؛ فالمواطن والمقيم هما رجل الأمن الأول.

وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.

النيابة العامة تهديد بالسلاح رشاش الجهات الأمنية الرياض رجال الأمن مصادر: الأمن يقبض على شبان في حالة غير طبيعية.. ظهروا في فيديو تهديد السلاح رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة" تباشر إجراءات التحقيق مع الجناة في واقعة إشهار السلاح
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا)، وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي "لبن".

وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه، والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل.

كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

كما أكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما شكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود. وأثنى المصدر على تعاون المبلغ عن الجريمة؛ فالمواطن والمقيم هما رجل الأمن الأول.

وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:14 PM
اخر تعديل
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:56 PM

"النيابة العامة" تباشر إجراءات التحقيق مع الجناة في واقعة إشهار السلاح

تم تحويل الضحية للكشف الصحي عليه

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
4,958

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا)، وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي "لبن".

وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه، والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل.

كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

كما أكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما شكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود. وأثنى المصدر على تعاون المبلغ عن الجريمة؛ فالمواطن والمقيم هما رجل الأمن الأول.

وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,405
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,461

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة