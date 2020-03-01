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محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا

في حفل رسمي وخلفاً لمهاتير محمد الذي قدّم استقالته في 24 فبراير

أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.

محيي الدين ياسين اليمين الدستورية ماليزيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا
سبق

أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:36 AM

محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا

في حفل رسمي وخلفاً لمهاتير محمد الذي قدّم استقالته في 24 فبراير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.

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