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مكة.. إتلاف 500 كيس "سوبيا" بموقع يحضّرها في بيئة غير صحية

تديره عماله وافدة.. ضمن الجولات الرقابية المكثّفة التي تقوم بها البلدية

نجحت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرّمة، في ضبط موقع مخالف يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت الغذائية تحت شعار "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع المخالف وغير المرخص، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الإعداد والتحضير للمشروب وبطرق عشوائية على أيدي عمالة مخالفةً.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف 500 كيس من السوبيا المحضّرة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.

بلدية العمرة الفرعية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. إتلاف 500 كيس "سوبيا" بموقع يحضّرها في بيئة غير صحية
سبق

نجحت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرّمة، في ضبط موقع مخالف يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت الغذائية تحت شعار "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع المخالف وغير المرخص، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الإعداد والتحضير للمشروب وبطرق عشوائية على أيدي عمالة مخالفةً.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف 500 كيس من السوبيا المحضّرة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:41 AM

مكة.. إتلاف 500 كيس "سوبيا" بموقع يحضّرها في بيئة غير صحية

تديره عماله وافدة.. ضمن الجولات الرقابية المكثّفة التي تقوم بها البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجحت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرّمة، في ضبط موقع مخالف يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت الغذائية تحت شعار "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع المخالف وغير المرخص، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الإعداد والتحضير للمشروب وبطرق عشوائية على أيدي عمالة مخالفةً.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف 500 كيس من السوبيا المحضّرة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.

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