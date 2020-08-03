النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

قال: رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام لَتعكس الجهود المبذولة من كل القطاعات بتوجيهات القيادة التي تولي جل اهتمامها بالحج والحجيج.

وأضاف الدكتور "السراني": إن بلادنا تسخّر كل الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا.

وأشار "السراني" إلى أن موسم الحج مرّ بسلام ودون تسجيل أي إصابة بالفيروس، ليس هذا فقط، بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن كل المتابعين على مستوى العالم.

ورفع رئيس جامعة طيبة بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم حج هذا العام الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن
سبق

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام لَتعكس الجهود المبذولة من كل القطاعات بتوجيهات القيادة التي تولي جل اهتمامها بالحج والحجيج.

وأضاف الدكتور "السراني": إن بلادنا تسخّر كل الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا.

وأشار "السراني" إلى أن موسم الحج مرّ بسلام ودون تسجيل أي إصابة بالفيروس، ليس هذا فقط، بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن كل المتابعين على مستوى العالم.

ورفع رئيس جامعة طيبة بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم حج هذا العام الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
04:45 PM

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

قال: رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
531

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام لَتعكس الجهود المبذولة من كل القطاعات بتوجيهات القيادة التي تولي جل اهتمامها بالحج والحجيج.

وأضاف الدكتور "السراني": إن بلادنا تسخّر كل الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا.

وأشار "السراني" إلى أن موسم الحج مرّ بسلام ودون تسجيل أي إصابة بالفيروس، ليس هذا فقط، بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن كل المتابعين على مستوى العالم.

ورفع رئيس جامعة طيبة بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم حج هذا العام الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,631
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,846
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,369

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة