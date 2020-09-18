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«الصحة»: تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة و(576) حالة مؤكّدة خلال الـ 24 ساعة

«الصحة»: تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة و(576) حالة مؤكّدة خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (576) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (328720) حالة، من بينها (15938) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1189) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (308352) حالة.
وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (576) حالة؛ منها 39% "إناث"، 61% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 10%، 84%، و"كبار السن" 6%.
وبلغ عدد الوفيات (4430) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (49700) فحص مخبري جديد.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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«الصحة»: تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة و(576) حالة مؤكّدة خلال الـ 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (576) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (328720) حالة، من بينها (15938) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1189) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (308352) حالة.
وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (576) حالة؛ منها 39% "إناث"، 61% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 10%، 84%، و"كبار السن" 6%.
وبلغ عدد الوفيات (4430) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (49700) فحص مخبري جديد.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
03:25 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
03:31 PM

«الصحة»: تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة و(576) حالة مؤكّدة خلال الـ 24 ساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,835

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (576) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (328720) حالة، من بينها (15938) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1189) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1145) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (308352) حالة.
وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (576) حالة؛ منها 39% "إناث"، 61% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 10%، 84%، و"كبار السن" 6%.
وبلغ عدد الوفيات (4430) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (49700) فحص مخبري جديد.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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