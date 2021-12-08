قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-08 قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 06:55 PM

اخر تعديل 08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 08:41 PM

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه





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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.